У Києві журналіст одного з телеканалів викинувся з вікна (фото)

Як з'ясувалося, чоловік працював журналістом на телеканалі "Київ", передає Еспресо.TV.

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Унаслідок отриманих травм чоловік загинув.

Нагадаємо, у Києві з дев'ятого поверху впав політолог Андрій Дорошенко, який був частим гостем на телебаченні.