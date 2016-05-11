У Києві журналіст одного з телеканалів викинувся з вікна (фото)

10:41, 11 травня 2016
Київ
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У Києві чоловік вистрибнув з вікна будинку, розташованого за адресою вулиця Солом'янська, 4/2.

журналист, самоубийство, Киев / espreso.tv

Як з'ясувалося, чоловік працював журналістом на телеканалі "Київ", передає Еспресо.TV.

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Унаслідок отриманих травм чоловік загинув.

журналист, самоубийство, Киев / espreso.tv

Нагадаємо, у Києві з дев'ятого поверху впав політолог Андрій Дорошенко, який був частим гостем на телебаченні.

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