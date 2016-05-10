Відзавтра в Києві обмежать роботу метро "Вокзальна"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

"Роботи триватимуть цілодобово. На період ремонту у години пік станцію закриватимуть на вхід", - йдеться у повідомленні.

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Так, до четверга станція "Вокзальна" не прийматиме пасажирів з 7:00 до 9:30 та з 16:00 до 19:30 години. У п’ятницю вхід не працюватиме з 7:00 до 9:30 та з 14:30 до 19:30, а у суботу з 7:00 до 9:00 ранку.

"У зазначений час два з трьох ескалаторів працюватимуть на підйом, один знаходитиметься у ремонті. Такий графік роботи обумовлюється необхідністю вивезення пасажирів на поверхню та уникнення скупчення людей на станції", - повідомили у КМДА.

Відповідно до графіку, відбуватиметься плановий капітальний ремонт почергово двох ескалаторів на станції "Вокзальна" до 6 вересня 2016 року.

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"Упродовж цього терміну 7 потягів далекого сполучення зупинятимуться на станції "Святошин". Такі заходи не тільки дозволять зменшити навантаження на станцію "Вокзальна", а й заощаджуватимуть час пасажирам, які прямують з/до західної частини Києва", - додали у прес-службі.