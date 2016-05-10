У Києві буде проведено аудит ефективності рекламної галузі - Пліс

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс під час відкриття пілотного проекту аудиту ефективності в галузі реклами.

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«Здійснення такого аудиту дозволить нам упорядкувати процес розміщення рекламних засобів, ліквідувати корупційні ризики, забезпечити відкритість та прозорість інформації, зокрема, під час прийняття рішень дозвільного характеру, демонтажу тощо. Крім того, разом зі скороченням кількості зовнішньої реклами передбачається збільшення надходжень до бюджету Києва», – підкреслив Геннадій Пліс.

За його словами необхідність проведення такого аудиту виникла вже давно, зважаючи на низку проблем та недоліків, які існують у сфері розміщення реклами.

«Усім вже набридло витрачати час і ресурси на боротьбу з нелегальними рекламними конструкціями, чиновниками-хабарниками та іншим негараздами в цій сфері, – зауважив Геннадій Пліс. – Тому детальний аналіз функціонуючої системи розміщення зовнішньої реклами у Києві допоможе виявити ризикові операції і механізми та розробити пропозиції, спрямовані на подолання недоліків».

Орієнтовно з 25 травня цього року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту планує розпочати аудит ефективності на тему: «Оцінка діяльності Департаменту містобудування та архітектури та КП «Київреклама» щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання умов і досягнення цілей, визначених в нормативно-правових документах, що регламентують розміщення рекламних засобів, якості виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань Департаменту містобудування та архітектури та КП «Київреклама» в сфері рекламної діяльності».