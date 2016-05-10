Інтерактив, спортсмени і Onuka: у Києві пройде фестиваль до Дня Європи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Так, старт загальноміських заходів у суботу, 21 травня о 12.00 дасть офіційна церемонія відкриття Дня Європи за участю керівництва держави та міста, голови Представництва ЄС в Україні, представників посольств країн - членів ЄС, акредитованих в Україні, ЗМІ та громадськості.

Представники європейських держав представлять інтерактивні творчі проекти від посольств і національних культурних центрів.

Також під час святкування Дня Європи кияни та гості столиці зможуть відвідати Фестиваль вуличної музики "Street Music Day". Вуличні музиканти з різних країн світу представлять присутнім музику різних стилів.

Серед інших заходів - інтерактивна інсталяція "Двері в Європу". Завдяки сучасним видеотехнологиям, відкривши двері, кожний відразу "опиниться" в одному з відомих місць Європи, обіцяють організатори.

Власну програму представлять українські спортсмени, які виступатимуть у видовищних вуличних видах спорту (workout, parkour, ролери, TRX). Всі бажаючі зможуть приєднатися до зарядки "FunUp", спостерігати за майстрами екстриму, крос-фіта, зумбі, йоги, автомодельного спорту. Для наймолодших гостей свята проводитимуться дитячі спортивні змагання, майстер-класи, працюватимуть дитячі атракціони-батути, слеклайн.

Вечірня програма свята розпочнеться виступом відомої української електронної групи Onuka. Ближче до ночі кияни та гості міста можуть подивитися класичне європейське кіно на великому екрані у незвичному "тихому форматі" - в навушниках.

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У неділю, 22 травня, в столиці продовжиться святкування Дня Європи. Зокрема, о 12.00 на Михайлівській площі відбудеться урочисті проводи Національної збірної команди з футболу для участі в Євро-2016, який відбудеться у Франції.