У Києві через ремонт обмежать рух транспорту на бульварі Шевченка
13:45, 10 травня 2016Київ
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У Києві у зв’язку з капітальним ремонтом бульвару Тараса Шевченка протягом 10-27 травня буде продовжено обмеження руху автотранспорту.
Рух буде обмежено майже до кінця місяця / eveningkiev.com
Зокрема, рух буде обмежено до однієї смуги на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Володимирської (парна сторона).
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Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв, за можливості, обирати інші маршрути руху.
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