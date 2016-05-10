У Києві через ремонт обмежать рух транспорту на бульварі Шевченка

Зокрема, рух буде обмежено до однієї смуги на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Володимирської (парна сторона).

Читайте такожУ Києві майже увесь травень буде обмежено рух на Південному мосту

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв, за можливості, обирати інші маршрути руху.