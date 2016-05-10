Киян у травні очікує чергова хвиля відключень гарячої води

З 5 по 14 травня у Шевченківському районі будуть відключені 194 житлових будинки, 7 дитячих садочків, 6 шкіл, 193 відомства і 17 лікувальних закладів, передає "112 Україна".

У Солом'янському районі без гарячого водопостачання буде тільки 4 житлових будинки, одна школа, два відомства і один медичний заклад.

Друга хвиля відключень запланована на другу половину травня. Будуть перевіряти центр Києва, Оболонь, Дарницю, Відрадне і Теремки.

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У липні і серпні без гарячої води залишаться Нивки, Воскресенка, Лісовий, Троєщина і Позняки.

За допомоги гідравлічних випробувань можна буде виявити зношені мережі і в осінньо-зимовий період уникнути пошкоджень. Детальну інформацію про те, чи потрапляє вулиця під гідравлічні випробування можна знайти на сайті Київенерго.

Нагадаємо, "Київенерго" 14 квітня розпочало гідравлічні випробування тепломереж у зв’язку з підготовкою до наступного опалювального сезону.