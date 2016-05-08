Керівництво Солом’янської райради пообіцяло покарати дизайнера сайту за фото з "колорадською" стрічкою

Про це йдеться у заяві керівництва Солом’янської РДА Києва. «На офіційному сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації було помилково розміщено фото п’ятирічної давнини. Дизайнер сайту не помітив наявності георгіївської стрічки на зображенні. Відповідальна особа понесе дисциплінарну відповідальність», - сказано у заяві.

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Солом’янська райдержадміністрація вибачається за ненавмисний вчинок своїх працівників.

Зранку у соцмережах мешканці столиці розповсюдили фото брендування офіційної сторінки Солом’янської райдержадміністрації, на одному з яких можна було побачити підлітків з георгіївськими стрічками та пілотками з серпом і молотом.