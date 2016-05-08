Сайт Солом'янської РДА в Києві розмістив знімок з "колорадською" стрічкою

Віднедавна в Україні ця стрічка стала символом контрольованих Росією бойовиків, які захопили українські території на Донбасі.

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Раніше ця стрічка використовувалася у символіці Російської імперії, в білогвардійському русі, в радянських нагородах наприкінці та після Другої світової війни, також її кольори присутні в сучасних російських відзнаках.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення роботи парламенту підтримав проект закону про введення штрафу за використання георгіївської стрічки.