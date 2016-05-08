У Києві 8-9 травня поліція посилить заходи безпеки

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві, про це йшлося під час наради у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві під головуванням Хатії Деканоідзе, до якої долучилися представники СБУ, УДО, ДСНС, Нацгвардії, органів прокуратури, Національної академії внутрішніх справ та міської влади.

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«Загалом на забезпечення публічної безпеки і порядку у місті буде задіяно понад 2,2 тис. правоохоронців, у тому числі й військовослужбовців Національної гвардії України. Будуть залучені також експерти-вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками», - повідомив начальник столичних поліцейський Андрій Крищенко.

Відповідно до інформації Київської міської державної адміністрації, у столиці 8 та 9 травня заплановано 11 заходів. Окрім того, із 8 по 11 травня відбудуться поминальні дні. Заходи заплановано та території 29-ти кладовищ Києва та на 2-х цвинтарях Київської області. На охорону правопорядку кладовищ буде задіяно майже 300 правоохоронців.

Відзначено, що правоохоронці у взаємодії зі Службою безпеки України аналізують оперативну інформацію щодо підготовки правопорушень.

«Зважаючи на ситуацію у державі, щоб запобігти провокаціям та терористичній загрозі, у місцях масового перебування громадян будуть встановлені фільтраційні кордони, а відтак перевірятимуться особисті речі осіб, які викликатимуть підозру. У зоні особливої уваги також будуть усі станції метрополітену та підземні переходи. Ми просимо з розумінням поставитися до посилених превентивних заходів, адже на кону – спокій і безпека всіх учасників заходів, - зазначив Крищенко.