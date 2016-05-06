У Києві в Дніпрі рибалка виловив гранату

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, подія сталася на Трухановому острові.

Зазначається, що інформація про небезпечний улов надійшла в Дніпровське управління столичної поліції близько 7 години.

За викликом негайно виїхали наряди поліції і вибухотехніки. На місці події до правоохоронців звернувся 32-річний рибалка. За його словами, під час риболовлі він витягнув з Дніпра підсумок, в якому знаходилися предмети, схожі на гранату та запал.

Представники слідчо-оперативної групи провели огляд місця знахідки. Боєприпаси вилучено та направлено на експертизу.

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Зібрані матеріали за даним фактом зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Розпочата перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у Харківській області чоловік отримав осколкове поранення, наступивши на гранату в лісосмузі.