У поминальні дні біля київських кладовищ обмежать рух транспорту

Як повідомляє Управління превентивної діяльності Головного управління поліції у Київській області, в неділю, 8 травня, для забезпечення безперешкодного руху автобусів і маршрутних таксі до Південного кладовища, на 23 км автодороги Київ - Одеса, у правій смузі в напрямку Києва буде обмежено рух транспорту. Дана смуга виділена для громадського транспорту, що підвозить пасажирів до кладовища.

При цьому в поліції наголошують, що проїзд на Південне кладовище та прилеглу територію буде дозволено лише громадському та спецтранспорту. Також виняток буде зроблено для людей похилого віку з обмеженими фізичними можливостями.

Також обмеження в русі цього дня діятимуть і на 5 км автодороги Рожни - Велика Димирка – Гоголів, на під'їзді до Північного цвинтаря.

Крім того, в поліції звертають увагу, що на окремих ділянках автодоріг державного значення Київ – Одеса та Київ - Знам’янка досі проводяться ремонтні роботи і діють певні обмеження. Тому можливі ускладнення в русі.

При цьому на 25 км автодороги Київ - Знам’янка (поворот в напрямку села Креничі), на транспортній розв’язці взагалі перекрито рух для всіх видів транспорту. Крім того, часткове обмеження в русі діє на транспортній розв’язці при в’їзді до міста Обухів, 43 км зазначеної автодороги, йдеться в повідомленні.