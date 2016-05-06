У Києві через ремонт на бульварі Шевченка скоротять маршрути чотирьох тролейбусів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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На цей період організовуються автобусні маршрути, а саме № 8ТР «Повітрофлотський шляхопровід – ст. м. «Площа Льва Толстого» за таким маршрутом: просп. Перемоги – бульвар Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – Площа Льва Толстого – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Шевченка – вул. Петлюри – вул. Саксаганського – просп. Перемоги – Повітрофлотський шляхопровід.

Вносяться зміни і в роботу автобусного маршруту № 114(R) в напрямку залізничного вокзалу «Центральний» за таким напрямком руху: вул. Милославська – вул. Хрещатик за діючою трасою, далі вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського – вул. Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

Пасажири автобусів маршруту № 8ТР матимуть право користуватися місячним проїзними квитками, придбаними для проїзду у тролейбусі.