Підвищення пенсій з 1 травня торкнеться менше половини київських пенсіонерів

«Чисельність осіб, яким проведено перерахунок пенсії з 1 травня 2016 року становить 568 546 осіб, або 71% від загальної кількості пенсіонерів в 785 834», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що за результатами перерахунку розмір пенсії збільшився для 324 632 киян, а середнє підвищення склало 55,1 грн.

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Як повідомляв УНІАН, соціальні стандарти в Україні з 1 травня зросли на 6%, як було передбачено в законі про Державний бюджет на 2016 рік.

Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс на 5% з 1074 грн. до 1130 грн, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум для працездатного населення збільшилися на 5% - з 1 378 тис. грн до 1 тис. 450 грн.