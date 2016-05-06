У Києві відбудуться меморіальні та урочисті заходи з нагоди Дня пам'яті та річниці перемоги над нацизмом

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

Офіційне гасло пам'ятних заходів у цьому році – "1939-1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо".

Зокрема, 8 травня на Майдані Незалежності з 9.00 до 19.00 заплановано проведення флешмобу "Малюємо Перемогу". До участі запрошуються діти, підлітки, сім'ї.

З 10.00 до 20.00 передбачені концерти майстрів мистецтв, художніх та аматорських колективів, презентація фестивалю "Червона рута", концерти рок-гуртів, співаної поезії, діджеїв, проведення майстер-класів та флешмобів. Заходи відбудуться від вул. Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні, на Майдані Незалежності, Європейській площі, площі біля арки Дружби народів, станції метро «Арсенальна», площі Слави, на початку бульвару Шевченка, на Троїцькій площі та Контрактовій площі.

Читайте такожУ Києві з 7 по 10 травня буде частково перекрито рух транспорту на Хрещатику

Цього дня також військово­історичний фестиваль "ПЕРЕМОГА.UA", який організовують на мототреку "Пирогово" (вул. Пирогівський шлях, 188). Початок заходу - об 11.00.

О 14.00 у «Мистецькому Арсеналі» запланована зустріч президента України Петра Порошенка з ветеранами радянської армії, вояками Української повстанської армії, учасниками антитерористичної операції на Сході України.

О 22.45 розпочнеться акція "Перша хвилина миру" та запалення вогню пам'яті на території Національного музейного комплексу "Україна в Другій світовій війні".

Читайте такожНа Донбасі відбудеться автопробіг до Дня перемоги - штаб АТО

9 травня заходи розпочнуться о 9.00 з церемонії покладання квітів до Могили Невідомого Солдата на Пагорбі Слави за участі президента України.

О 9.15 статує акція "Пам'ятаємо – перемагаємо!", в рамках якої відбудеться урочистий марш військових духових оркестрів Збройних сил України, Генштабу, Міністерства внутрішніх справ, Прикордонних військ, Військово-морського флоту від Площі Слави до Майдану Незалежності.

З 10.00 до 12.00 анонсовано концерт патріотичної пісні та дефіле військових духових оркестрів ЗСУ, МВС, Національної гвардії, ВМФ, Прикордонних військ на Майдані Незалежності.

Протягом дня в центрі міста також проводитимуть майстер-класи та флешмоби.

Читайте такожДо 9 травня 800 тисячам українців роздадуть "підвищені" виплати - по 400-500 гривень допомоги

З 19.00 до 21.00 на головній площі столиці відбудеться концерт Національного академічного духового оркестру за участі зірок оперної сцени.

Крім того, зазначається, що 7 травня в Києві в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Термінал D) відкриється виставка "Українська Друга світова". Цього дня на Майдані Незалежності також відкриється експозиція вуличного варіанту виставки "Українська Друга світова".

В Інституті національної пам’яті нагадують, що новим символом цих днів з 2014 року є квітка маку. Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.