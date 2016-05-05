У Києві з 7 по 10 травня буде частково перекрито рух транспорту на Хрещатику

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, необхідність перекриття руху транспорту виникла у зв’язку із проведенням заходів «Пам’ятаємо – перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Столична влада підтримала ініціативу громадської організації «Розвиток заради майбутнього» щодо проведення заходів з 29 квітня до 9 травня. Підписано відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації, нагадали у прес-службі.