У Києві з 7 по 10 травня буде частково перекрито рух транспорту на Хрещатику

18:26, 05 травня 2016
Київ
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У Києві з 10.00 7 травня до 6.00 10 травня буде перекрито рух автотранспорту на Хрещатику від вулиці Богдана Хмельницького до алеї Небесної Сотні.

асфальт / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, необхідність перекриття руху транспорту виникла у зв’язку із проведенням заходів «Пам’ятаємо – перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Столична влада підтримала ініціативу громадської організації «Розвиток заради майбутнього» щодо проведення заходів з 29 квітня до 9 травня. Підписано відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації, нагадали у прес-службі.

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