Сьогодні в Києві очікуються грози

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 6 травня, у Києві прогнозується мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.