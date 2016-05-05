Сьогодні в Києві очікуються грози
14:14, 05 травня 2016Київ
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Сьогодні в Києві очікуються грози та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 6-8°, вдень 14-16° / Facebook
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за прогнозом Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 6 травня, у Києві прогнозується мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
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