У Києві на Пейзажній алеї спалили МАФ

Як повідомляє прес-служба Головного управління ГСЧС у м. Києві, 5 травня о 0:43 до оперативно-координаційного центру управління столичного ДСНС надійшло повідомлення про те, що по Пейзажній алеї, горить металевий кіоск.

На місце події негайно прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та приступили до гасіння вогню. О 1:11 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок займання знищено торговельний кіоск та холодильні установи.

Як зазначають у ДНСН, ймовірна причина виникнення пожежі - підпал, проте остаточну причину встановить слідство.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2016 року київська влада опублікувала список МАФів, які підлягають демонтажу.