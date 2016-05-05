У Києві на Пейзажній алеї спалили МАФ
12:53, 05 травня 2016Київ
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У Києві в ніч на 5 травня горів металевий кіоск на Пейзажній Алеї.
У Києві вночі спалили кіоск на "Пейзажці" / Фото Олексія Челнокова (kiev.vgorode.ua)
Як повідомляє прес-служба Головного управління ГСЧС у м. Києві, 5 травня о 0:43 до оперативно-координаційного центру управління столичного ДСНС надійшло повідомлення про те, що по Пейзажній алеї, горить металевий кіоск.
На місце події негайно прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та приступили до гасіння вогню. О 1:11 пожежу було ліквідовано.
Внаслідок займання знищено торговельний кіоск та холодильні установи.
Пожежу було ліквідовано, жертв і постраждалих немає / Фото Олексія Челнокова (kiev.vgorode.ua)
Як зазначають у ДНСН, ймовірна причина виникнення пожежі - підпал, проте остаточну причину встановить слідство.
Жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2016 року київська влада опублікувала список МАФів, які підлягають демонтажу.
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