У Києві організують додаткові наземні маршрути через ремонт на станції метро "Вокзальна"

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, також буде збільшено кількість рухомого складу на існуючих маршрутах відповідно до пасажиропотоку.

З 11 травня на станції "Вокзальна" у цілодобовому режимі проводитиметься плановий капітальний ремонт ескалаторів. На час ремонту метрополітен буде змушений закривати станцію на вхід у пікові години.

"З понеділка по четвер станція не буде приймати пасажирів з 7.00 до 9.30 і з 16.00 до 19.30, а в п'ятницю – з 7.00 до 9.30 та з 14.30 до 19.30. В суботу – з 7.00 до 9.00. Такий графік роботи обумовлений необхідністю підйому пасажирів зі станції на поверхню і запобігання скупчення людей на платформах. У зазначений час два з трьох ескалаторів будуть працювати тільки на підйом, один буде перебувати в ремонті. Роботи планується закінчити до 6 вересня", – повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час поїздки на цю станцію метро.

Для уникнення незручностей розроблено додаткові маршрути наземного транспорту для підвезення пасажирів до найближчих станцій метрополітену, а саме:

автобусний маршрут № 7к "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метро "Університет";

тролейбусний маршрут № 14к "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метро "Олімпійська" – станція метро "Палац спорту".

Крім того, пасажири зможуть скористатися діючими маршрутами наземного транспорту:

автобусний маршрут № 5 "Залізничний вокзал "Центральний" – вул. Ізюмська";

автобусний маршрут № 7 "Залізничний вокзал "Центральний" – Львівська площа";

автобусний маршрут № 114 (R1) "Залізничний вокзал "Центральний" – вулиця Милославська";

тролейбусний маршрут № 12 "Залізничний вокзал "Центральний" – вул. Смолича";

тролейбусний маршрут № 14 "Залізничний вокзал "Центральний" – Ботанічний сад";

тролейбусний маршрут № 33 "Залізничний вокзал "Південний" – Мінський масив";

трамвайний маршрут № 1 "Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка";

трамвайний маршрут № 3 "Станція "Старовокзальна" – станція "Кільцева дорога";

трамвайний маршрут № 15 "Вул. Старовокзальна – Автогенний завод";

трамвайний маршрут № 18 "Вул. Старовокзальна – Контрактова пл.";

Крім того, курсує міська електричка.

"З метою інформування киян і гостей столиці в салонах рухомого складу наземного транспорту з 27 квітня розміщені інформаційні постери з повною інформацією щодо часу роботи та часу закриття руху на станції метро "Вокзальна". Крім того, в рамках співпраці з Укрзалізницею інформування пасажирів здійснюється на Центральному залізничному вокзалі, у вестибюлях метрополітену, біля кас у вигляді постерів. Звукові оголошення на ескалаторах метрополітену, а також на Борщагівської лінії швидкісного трамваю і на магістральних маршрутах", – сказав Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, з 11 травня по 6 вересня через плановий капітальний ремонту ескалаторів на станції столичного метро "Вокзальна" обмежать вхід пасажирів.