У Києві завтра перекриють рух транспорту на ділянці бульвару Шевченка по парній стороні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що з 10.00 до 20.00 комунальна корпорація «Київавтодор» виконуватиме на вказаній ділянці проїжджої частини (парна сторона бульвару) роботи з влаштування асфальтобетонного покриття.

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"Звертаємо увагу, що рух автотранспорту буде повністю обмежено на місці виконання робіт", - підкреслюється в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв за можливістю обирати інші маршрути руху.

Також повідомляється, що 7 та 8 травня буде повністю обмежено рух автотранспорту на бульварі Шевченка на ділянці від вул. Володимирської до вул. Симона Петлюри (у бік площі Перемоги, парна сторона бульвару).

Перекриття пов’язано також з оновленням асфальтобетонного покриття на ділянці дороги, де роботи проводитимуть з 08:00 до 20:00.