На стіні 24-поверхового будинку в Києві створять найбільший мурал у світі

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ініціатор створення серії графіті в Києві Гео Лерос.

"Таадаам! У Київ прилетів італійський художник "2501" і ми вже їдемо до стінки яка знаходиться на Троєщині. Це буде один з найвищих муралів в світі, висота будинку 24 поверхи..", - написав Гео Лерос.

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Громадянська організація Art United Us у своєму Facebook в середу, 4 квітня, написала, що італійський художник 2501 готовий до роботи.

Сам художник 2501 в Instagram розмістив фото стіни будинку, на якому він намалює величезний малюнок з підписом: "Доброго ранку, Київ. Я готовий розмалювати стіну. Побажайте мені удачі!".