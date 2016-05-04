На стіні 24-поверхового будинку в Києві створять найбільший мурал у світі
16:06, 04 травня 2016Київ
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У Києві на стіні 24-поверхового будинку на Троєщині італійський художник 2501 створить один з найвищих муралів в світі.
На стіні 24-поверхового будинку на Троєщині створять найбільший мурал / Instagram
Про це на своїй сторінці в Facebook написав ініціатор створення серії графіті в Києві Гео Лерос.
"Таадаам! У Київ прилетів італійський художник "2501" і ми вже їдемо до стінки яка знаходиться на Троєщині. Це буде один з найвищих муралів в світі, висота будинку 24 поверхи..", - написав Гео Лерос.
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Громадянська організація Art United Us у своєму Facebook в середу, 4 квітня, написала, що італійський художник 2501 готовий до роботи.
Сам художник 2501 в Instagram розмістив фото стіни будинку, на якому він намалює величезний малюнок з підписом: "Доброго ранку, Київ. Я готовий розмалювати стіну. Побажайте мені удачі!".
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