У Києві В ДТП загинув спортсмен-автогонщик

Про це повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик на своїй сторінці в Facebook

"Столичні поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії в Голосіївському районі Києва. Дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло двоє людей, сталася неподалік від вулиці Саперно-Слобідської", - зазначила вона.

Як зазначає Блищик, на місці події столичні поліцейські встановили, що, за попередньою інформацією, у результаті перевищення швидкості руху автомобіль "Фольксваген" занесло вправо, далі він спочатку натрапив на бордюрний камінь, а потім ударився в опори шляхопроводу.

"В результаті зіткнення транспортний засіб розірвало на три частини. 32-річний водій-киянин і 20-річний пасажир, уродженець Донецької області від отриманих травм загинули на місці ДТП. Встановлено, що за кермом автомобіля перебував спортсмен-автогонщик", - написала прес-секретар.

За її словами, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

При цьому, як повідомляє сайт dtp.kiev.ua, одним із загиблих виявився автогонщик Тарас Колісник 1984 року народження.

Як повідомляв УНІАН, у Львові іномарка на великій швидкості злетіла в кювет і перекинулася, є жертви.