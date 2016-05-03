У столиці горів ринок, постраждалих немає - ДСНС

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві, повідомлення про пожежу на по вул. Миропільській надійшло 2 травня о 21.45.

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На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Після прибуття фахівці вяивили, що горить кіоск. Полум'я розповсюдилось на покрівлю торговельного ряду.

О 22.32 рятувальники локалізували загорання, о 22.48 – ліквідували.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено два кіоски та покрівлю на площі 100 кв. м.

До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, а також 30 чоловік особового складу.

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Причина загорання встановлюється. Під час пожежі ніхто не постраждав.