Як у Володимирському соборі Києва відбувалася великодня служба (фоторепортаж)
14:33, 01 травня 2016Київ
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1 травня вночі у Володимирському соборі у столиці відбулася святкова служба.
До Великодня віряни пришли освятити яйця, паски та інше.
Як видно із фото, до собору батьки приходили з дітьми, деякі з яких були вбрані у національні костюми.
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А вчора делегація священиків Української православної церкви Київського патріархату прилетіла з Єрусалима із трьома лампадами з Благодатним вогнем. Його, зокрема, повезли до Володимирського кафедрального собору у Києві.
Нагадаємо, сьогодні православні християни і греко-католики святкують Великдень. Християни вітають один одного "Христос воскрес! Воістину воскрес!".
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