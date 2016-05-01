Як у Володимирському соборі Києва відбувалася великодня служба (фоторепортаж)

До Великодня віряни пришли освятити яйця, паски та інше.

Як видно із фото, до собору батьки приходили з дітьми, деякі з яких були вбрані у національні костюми.

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А вчора делегація священиків Української православної церкви Київського патріархату прилетіла з Єрусалима із трьома лампадами з Благодатним вогнем. Його, зокрема, повезли до Володимирського кафедрального собору у Києві.

Нагадаємо, сьогодні православні християни і греко-католики святкують Великдень. Християни вітають один одного "Христос воскрес! Воістину воскрес!".