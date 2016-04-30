У Києві Хрещатик буде пішохідним сім днів

У Києві Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Алеї Небесної Сотні буде пішохідним з 30 квітня з 10:00 по 4 травня до 6:00, а також з 7 травня з 10:00 до 6:00 10 травня.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України.

Нагадаємо, в Києві на травневі свята охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 2 тисяч правоохоронців.

До охорони громадського порядку у столиці, крім співробітників поліції, які будуть залучені бійці Національної гвардії, курсанти Академії Міністерства внутрішніх справ, підрозділи особливого призначення МВС.