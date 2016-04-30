У Києві Хрещатик буде пішохідним сім днів
22:06, 30 квітня 2016Київ
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У столиці на травневі свята охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 2 тисяч правоохоронців.
facebook.com/police.gov.ua
У Києві Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Алеї Небесної Сотні буде пішохідним з 30 квітня з 10:00 по 4 травня до 6:00, а також з 7 травня з 10:00 до 6:00 10 травня.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України.
Нагадаємо, в Києві на травневі свята охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 2 тисяч правоохоронців.
До охорони громадського порядку у столиці, крім співробітників поліції, які будуть залучені бійці Національної гвардії, курсанти Академії Міністерства внутрішніх справ, підрозділи особливого призначення МВС.
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