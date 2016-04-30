Поліція кваліфікувала стрілянину в центрі Києва як хуліганство

Поліція кваліфікувала стрілянину в центрі Києва, внаслідок якої поранено людину, як хуліганство.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Національної поліції Києва.

«Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, у центрі Києва на Бессарабській площі сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина отримала вогнепальне поранення.

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За даними поліції, «попередньо встановлено, що між групою громадян виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. У результаті 30-річний уродженець Кіровоградщини отримав вогнепальне поранення, попередньо, з травматичної зброї. Його госпіталізовано до лікарняного закладу».