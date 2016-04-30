Поліція затримала автомобіль, який зник з місця стрілянини у Києві

Столичні поліцейські затримали авто Hyundai з донецькими номерами, яке було оголошено у розшук після стрілянини на Бессарабській площі.

Про це повідомляє ТСН, кореспонденти якого зафіксували момент затримання автомобіля.

Як стверджували очевидці події, стрілець сів саме у цей автомобіль та зник з місця події. Однак водій Hyundai, якого затримали за годину після стрілянини поруч із місцем інциденту, стверджує, що не має стосунку до зловмисника. Водій каже, що був на місці злочину, допомагав пораненому, але стрільця не возив.

Поліцейські повезли водія до відділку для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, в центрі Києва на Бессарабській площі між двома групами осіб виник конфлікт. У результаті інциденту один чоловік отримав поранення, за попередніми даними, з травматичної зброї.

Поліція заявила, що розшукує зловмисника, який з місця події втік на автомобілі.