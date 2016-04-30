Стрілянина на Бессарабці в центрі Києва: поліція повідомила подробиці

Сьогодні вдень на Бессарабській площі в центрі Києва сталася бійка, під час якої з травматичної зброї поранили чоловіка.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Києві, близько 15.00 до правоохоронців надійшла інформація про поранення чоловіка на Бессарабській площі.

За викликом негайно виїхали патрульні наряди та слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції. Попередньо встановлено, що між групою громадян виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. «У результаті 30-річний уродженець Кіровоградщини отримав вогнепальне поранення, попередньо з травматичної зброї. Його госпіталізовано до лікарняного закладу», - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці, з’ясовуються усі обставини та причини скоєного.

Поліція розшукує зловмисника, який з місця події втік на автомобілі.

Пізніше стало відомо, що поліція затримала автомобіль, який зник з місця стрілянини в Києві.