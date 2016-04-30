У центрі Києва сталася стрілянина: 20-річний хлопець поранений у голову

У центрі Києва на Бессарабській площі вистрілили в голову молодій людині, повідомляє телеканал "112 Україна".

Кореспондент телеканалу, який перебуває на місці події, повідомляє, що, за словами свідків, все почалося зі сварки, яка переросла в бійку. Один із учасників бійки дістав пістолет і вистрілив.

Пораненого госпіталізували, йому надають допомогу.

Відомо, що учасники конфлікту відразу ж втекли з місця події - поїхали на автомобілі, їх розшукують.

Як повідомило видання dtp.kiev.ua, пораненому близько 20 років.

Нагадаємо, в Києві наприкінці березня правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова в Голосіївському районі столиці. Два водія посперечалися, і один з них вистрілив у співрозмовника.