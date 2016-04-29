У Києві майже увесь травень буде обмежено рух на Південному мосту

Як повідомлии УНІАН у прес-службі КМДА, комунальна корпорація «Київавтодор» запланувала продовжити капітальний ремонт мостового полотна та заміну деформаційних швів мосту, які розпочались у серпні 2015 року.

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5 травня заплановано розпочати ремонт тротуарної частини ортотропної плити Південного мосту на виїзді з проспекту Миколи Бажана в напрямку в’їзду до центру міста (з лівого берега на правий).

У зв’язку з цим рух транспорту в першій смузі Південного мосту на ділянці виконання робіт у період з 10.00 5 травня до 6.00 30 травня буде частково обмежено.