Порошенко звільнив керівників трьох РДА Києва

Президент України Петро Порошенко звільнив керівників Деснянської, Дніпровської та Дарницької районних адміністрацій Києва. Відповідне рішення закріплено в указах глави держави №131, №130 та №129.

Зокрема, з посади звільнено тимчасового в. о. голови Деснянської райдержадміністрації Вадима Онуфрійчука, голову Дніпровської райадміністрації Ярослава Горбунова та голову Дарницької райадміністрації Геннадія Сінцова, передає 112. Читайте такожПорошенко призначив Дніпрова керівником апарату АП Як повідомляв УНІАН, Порошенко звільнив Віктора Гвоздя з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

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