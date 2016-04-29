Кличко у Великобританії розповів студентам Оксфорда про російську агресію в Україні

Кличко, зокрема, розповів про те, як досягати успіху в житті. Студентів цікавила мотивація чемпіона, який після підкорених вершин у спорті пішов у політику. Також однією з тем дискусії була ситуація в Україні та те, яким бачить наша держава своє майбутнє і що збирається робити для того, аби успішно рухатися вперед.

Відповідаючи на запитання студентів про російську агресію проти України, Кличко зазначив, що політика, яку веде Росія, в 21-ому столітті не має перспектив і заводить в глухий кут саму Росію.

«Російська агресія на Сході України і те, як Росія вчинила з Кримом, ще раз показали, що імперські прагнення цієї держави нікуди не зникли. Російська Федерація намагається будь-якими методами відтворити імперію, - підкреслив Кличко. – І сьогодні цьому протистоїть Україна. Протистоїть з усіх сил, втрачаючи своїх найкращих синів на війні. І все це відбувається тому, що українці хочуть стати частиною європейської сім’ї. Ми створимо такі ж високі стандарти життя, як в європейських державах, побудуємо демократичну і сильну країну. Українцям це під силу!», - наголосив Віталій Кличко.

Оксфорд Юніон – одна з найбільш впливових дискусійний спільнот, яка об’єднує випускників Оксфордського університету. Це - третє з найстаріших університетських об’єднань у Великобританії, засноване у 1823-му році. Серед членів Оксфорд Юніон – відомі британські та світові політики, а спікерами під час дискусій товариства в різні роки були Вінстон Черчилль, Рональд Рейган, Мати Тереза, Далай-лама та інші світові лідери.