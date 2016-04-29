У Києві включили фонтани (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, присутній на включенні двох фонтанів на Майдані Незалежності – "Засновникам Києва" та "Водяна куля".

За його словами, приблизно в червні запустять ще два фонтани, на яких наразі проводяться ремонтні роботи – "каскадний" біля Монумента Незалежності в центрі Києва та Русанівські фонтани на Русанівському каналі.

Комплекс фонтанів на парній стороні Майдану зможуть запустити тільки в наступному році, оскільки він потребує реконструкції, сказав Пантелєєв, додавши, що наразі розробляється проектна документація.

"Фонтан на стороні Головпоштамту на Майдані Незалежності треба повністю реконструювати. Він запрацює наступного року. Там потрібна грунтовна реконструкція після Революції Гідності. Його треба відновлювати. На це треба проект і досить серйозні кошти", - пояснив Пантелєєв.

Він повідомив, що в цьому сезоні міські фонтани будуть працювати не тільки у вихідні дні, а постійно, крім санітарних днів - понеділків.

"Фонтани – це частинка обличчя Києва, історична частина. І ми дуже хочемо, щоб вони працювали так, як ми до них звикли, як звикли кияни та гості міста", - додав Пантелєєв.

За його словами, на підготовку комплексів до початку роботи з міського бюджету було виділено 1,7 млн грн, оскільки частина фонтанів вимагала капітального ремонту – заміни насосів, гідроізоляції тощо. Обслуговування фонтанів обійдеться в сезон ще приблизно в 1 млн грн.

Обслуговуванням цих міських фонтанів, які розташовані в основному на площах та вулицях столиці, займається спеціалізоване підприємство "Київводфонд".

Водночас у місті є також 22 фонтани в зелених зонах, які знаходяться на балансі КО "Київзеленбуд". Вчора були запущені 4 з них. Решта, за словами керівника підприємства Сергія Симонова, запрацюють до 1 травня.

"Не було капітальних ремонтів наших фонтанів, постійно підтримуємо їх у нормальному робочому стані. Були тільки поточні роботи. Жодних коштів з бюджету на це не виділялося", - сказав Симонов.

Як раніше повідомляв УНІАН, столичні фонтани планувалося запустити з 1 травня.