У Києві на травневі свята до охорони громадського порядку залучать бійців Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

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“Для оперативного реагування на можливі повідомлення про начебто закладення вибухівки працюватимуть дві групи вибухотехніків та кінологи. На станціях метро будуть посилені наряди”, - сказав Крищенко.

Також він зазначив, що до охорони громадського порядку в столиці, крім працівників поліції, будуть залучені бійці Національної гвардії, курсанти Академії Міністерства внутрішніх справ, підрозділи особливого призначення МВС.