У Києві на травневі свята до охорони громадського порядку залучать бійців Нацгвардії
12:40, 29 квітня 2016Київ
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У Києві на травневі свята охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 2 тисяч правоохоронців.
Будть також працювати кінологи / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.
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“Для оперативного реагування на можливі повідомлення про начебто закладення вибухівки працюватимуть дві групи вибухотехніків та кінологи. На станціях метро будуть посилені наряди”, - сказав Крищенко.
Також він зазначив, що до охорони громадського порядку в столиці, крім працівників поліції, будуть залучені бійці Національної гвардії, курсанти Академії Міністерства внутрішніх справ, підрозділи особливого призначення МВС.
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