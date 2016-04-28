Кличко: Ми продовжуємо наводити лад з торгівлею в МАФах

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в інтерв’ю «5 каналу», повідомляє прес-служба мера.

«Кияни делегували нам право відстоювати їхні інтереси. І сьогодні надходять сотні тисяч звернень, що стосуються МАФів, які сьогодні стоять де завгодно і псують зовнішній вигляд міста, - зазначив Кличко. – Тому більшість киян сьогодні вимагає навести лад з МАФами, а також з продажем алкогольних напоїв у них».

Читайте такожВласники МАФів, які виступають за продаж алкоголю, найняли провокаторів для захоплення КМДА – радник Кличка

Мер нагадав, що організувавши аукціон на продаж місць для автокав'ярень, столична влада отримала 10 млн гривень в бюджет. «Ми систематизуємо роботу, щоб торгівля була цивілізованою, та щоб кошти надходили в бюджет міста», - підкреслив Кличко.

Раніше УНІАН повідомляв, що підприємці, які отримають дозволи на розміщення МАФів у Києві, повинні будуть упродовж півроку привести свої кіоски у відповідність до двох затверджених зразків.