На Великдень київське метро змінить графік роботи
19:07, 28 квітня 2016Київ
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В ніч із 30 квітня на 1 травня метро працюватиме на годину довше, до 01:00.
На Великдень київське метро працюватиме за зміненим графіком / wikimapia.org
Столична підземка закриється пізніше і відкриється раніше. Про це повідомила прес-служба метрополітену.
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1 травня станції Київського метрополітену відкриються для пасажирів на одну годину раніше (о 05:00 - УНІАН).
Як відомо, столичне метро працює на вхід і вихід пасажирів з 06:00 до 00.00.
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