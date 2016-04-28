На Великдень київське метро змінить графік роботи

Столична підземка закриється пізніше і відкриється раніше. Про це повідомила прес-служба метрополітену.

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1 травня станції Київського метрополітену відкриються для пасажирів на одну годину раніше (о 05:00 - УНІАН).

Як відомо, столичне метро працює на вхід і вихід пасажирів з 06:00 до 00.00.

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