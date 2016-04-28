"Азовцям" та членам ПС не вдалось зруйнувати пам'ятник чекістам на Либідській площі у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, впродовж декількох годин активісти «Правого сектора», цивільного корпусу «Азов» та інших організацій за допомогою молота та перфоратора намагалися відбити носа на скульптурному зображенні одного з чекістів. Однак їм вдалося відколоти лише дрібні уламки граніту від композиції.

Після цього активісти облили пам'ятник червоною фарбою та розписали постамент гаслами: «Смерть тирану!», «На них кров України», «Кати» й завершили акцію.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень близько 50 активістів «Правого сектора», цивільного корпусу «Азов» та інших організацій зібралися на Либідській площі, щоб повалити монумент чекістам.

У розмові з поліцейськими командир батальйону ОУН Микола Коханівський заявив, що активісти мають намір “повідбивати чекістам носи” для того, щоб спонукати київську владу виконати закон про декомунізацію й офіційно демонтувати радянський пам'ятник.

Довідка УНІАН. Пам'ятник чекістам у Києві встановлений 1967 року на Либідській площі (тоді - площі Дзержинського) на честь співробітників ВЧК. Авторами монументу є скульптор Василь Бородай та архітектор Анатолій Ігнащенко.

Пам’ятник виготовлено з червоного граніту. Монумент являє собою прямокутну брилу висотою 9 м, на якій викарбувано горельєф із зображенням обличь двох бійців. Знизу на постаменті по периметру розміщено напис великими літерами «Мужнім Чекістам, бійцям Революції, вірним синам Батьківщини, полеглим у битвах за владу Рад, пам'ять і шана народна».

Майданівці намагалися знести цей пам'ятник ще у лютому 2014 року.