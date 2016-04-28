В КМДА роз’яснили ситуацію навколо можливого будівництва підземного паркінгу на Михайлівській площі

Як повідомляє прес-служба КМДА, Спасибко зазначив, що наразі мова йде лише про вивчення можливості облаштування паркінгу на цьому місці.

За його словами, влада десятиліттями не займалася розвитком транспортної інфраструктури Києва, і зараз у центральній частині міста та у окремих його районах через значне завантаження автошляхів склалася вкрай негативна ситуація з паркуванням автотранспорту. За його словами, команда Київського міського голови Віталія Кличка вивчає оптимальні можливості наведення ладу з паркуванням, особливо в центрі міста, де ситуація критична.

«Міська влада розглядає це питання комплексно: пропонує підняти штрафи за нелегальне паркування, використовувати евакуатори, планує будувати перехоплюючі паркінги біля станцій метро. А також ми розглядаємо можливість побудови підземних паркінгів на площах: Європейській, Перемоги, Солом’янській, Дарницькій, Львівській, Вокзальній, Либідській, Лук’янівській. У цей перелік входить і Михайлівська площа», – розповів заступник голови КМДА.

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Він повідомив, що на даний час програмою соціально-економічного розвитку Києва передбачено 100 тисяч гривень винятково на те, щоб вивчити, чи можливе взагалі будівництво паркінгу на Михайлівській площі. Мета виділення цих коштів – збір вихідних даних. Зона площі має надзвичайно високий охоронний статус і знаходиться в межах буферної зони Національного заповідника «Софія Київська».

«Після того, як ми отримаємо всі науково-вишукувальні дані від ЮНЕСКО, Міністерства культури України, археологів, інженерів, геологів, гідрогеологів, інших фахівців з будівництва підземних споруд в умовах щільної міської забудови, можна буде вести подальші розмови щодо можливості розробки проекту, не кажучи вже про будівництво. Відповідь про безпечність будівництва на схилі можна буде отримати на стадії виконання проектних робіт, але на сьогодні про це говорити дуже передчасно», – зауважив Олександр .

Він підкреслив, що позиція мера Віталія Кличка полягає в тому, що якщо висновки експертів будуть позитивні, то питання будівництва підземного паркінгу на Михайлівській площі пройде широке громадське обговорення. Якщо будуть отримані негативні висновки експертів чи ЮНЕСКО не підтримає даний проект, жодні проектні чи будівельні роботи не вестимуть.

«Ми завжди співпрацюємо з активістами, прислуховуємось до думки громади та відкриті до обговорень і дискусій. І щодня працюємо над тим, щоб Київ став одним із найкращих міст у Європі», – сказав Спасибко.