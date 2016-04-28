У Києві активісти зібралися біля пам'ятника чекістам з наміром зруйнувати його

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 активістів "Правого сектора", цивільного корпусу "Азов" та інших організацій мають намір повалити монумент чекістам на Либідській площі.

Вони вже зруйнували будівельний паркан довкола пам'ятника і збираються встановити будівельні риштування для того, щоб розпочати його знесення. Поліція не втручається в ситуацію, а лише спостерігає за тим, що відбувається.

Також на місці події присутній народний депутат з фракції "Батьківщина" Ігор Луценко.

У розмові з поліцейськими командир батальйону ОУН Микола Коханівський заявив, що активісти мають намір "повідбивати чекістам носи" для того, щоб спонукати київську владу виконати закон про декомунізацію й офіційно демонтувати радянський пам'ятник.

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Як відомо, майданівці намагалися знести цей пам'ятник ще у лютому 2014 року.

Довідка УНІАН. Пам'ятник чекістам у Києві встановлений 1967 року на Либідській площі (тоді - площі Дзержинського) на честь співробітників ВЧК. Авторами монументу є скульптор Василь Бородай та архітектор Анатолій Ігнащенко.

Пам’ятник виготовлено з червоного граніту. Монумент являє собою прямокутну брилу висотою 9 м, на якій викарбувано горельєф із зображенням обличь двох бійців. Знизу на постаменті по периметру розміщено напис великими літерами "Мужнім Чекістам, бійцям Революції, вірним синам Батьківщини, полеглим у битвах за владу Рад, пам'ять і шана народна".