"Велосипедом на роботу": У столиці невдовзі патрульні поліцейські осідлають залізних коней

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час акції "Велосипедом на роботу", поінформували УНІАН у прес-службі міського голови.

Кличко традиційно взяв участь в акції "Велосипедом на роботу", яку влаштовує велоспільнота. Кілька років поспіль в день акції кияни на велосипедах збираються на Майдані Незалежності, спілкуються, фотографуються та вирушають на роботу.

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"Це добре, що з кожним роком у Києві стає все більше людей, які обирають пересування містом на велосипеді. І я вже можу сказати, що незабаром ви побачите на вулицях столиці патрульних на велосипедах", - зазначив мер.

Кличко підкреслив, що розвиток велосипедної інфраструктури є одним з пріоритетів міської влади. Він зазначив, що сьогодні в столиці працюють над облаштуванням нових велодоріжок та паркувальних майданчиків, є маршрути в кількох парках, в травні відкриють перехоплювальний велопаркінг на метро "Лівобережна", а до літа презентують оновлений велотрек.

Оновлений велотрек стане ще одним сучасним і комфортним місцем, де кияни матимуть змогу займатися спортом та відпочивати. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу «Київ».

Він наголосив, що регулярно перевіряє хід робіт з відновлення велотреку.

«Велотрек у киян хотіли вкрасти. Але ми разом з громадою його відстояли. І повернули у власність міста. Зараз тривають роботи з його відновлення», – сказав мер Києва. Зокрема, додав Віталій Кличко, відбувається реставрація адміністративної споруди велотреку, підземного паркінгу на 50 місць, тривають роботи з відновлення полотна велотреку, облаштовують парк.

«Це буде оновлений велотрек. Він стане центром спорту. І кожен, хто прийде туди, зможе проїхатися на велосипеді, погуляти в парку та відпочити», – наголосив мер столиці.

Віталій Кличко також додав, що столична влада робить все можливе для збільшення кількості велодоріжок у Києві.

«Ключове завдання – зробити в місті якомога більше велодоріжок, яких наразі дуже не вистачає. Кількість велосипедистів на вулицях міста зростає і наше завдання – зробити їх пересування комфортним», – сказав Віталій Кличко.

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Мер Києва нагадав, що найближчими роками в столиці планується облаштувати 600 км велодоріжок, а також додав, що великою популярністю серед велосипедистів користується веломаршрут Європейська площа – Троєщина, відкритий минулого року. Він зауважив, що пересування велосипедом розвинене в багатьох містах світу, оскільки це зручно, досить швидко та корисно для здоров'я. Віталій Кличко також зазначив, що велосипедом набагато швидше добирається до роботи, оскільки в такий спосіб йому вдається оминути всі затори в центрі міста.