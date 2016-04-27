Вищий адмінсуд повернув громаді Києва землю стадіону "Старт"

Про це повідомив голова Шевченківської районної державної адміністрації Олег Гаряга у Facebook, інформуючи про результати засідання суду з розгляду касаційної скарги ТОВ "Голден Хаус".

"Маємо ухвалу суду по нашому "Старту", яка скасовує рішення першої інстанції та апеляції. На практиці це означає, що рішення Київради, яке повертає землю "Старту" громаді, є чинним", - написав Гаряга.

Водночас він зауважив, що "це далеко не кінець нашої боротьби і розслаблятися ще зарано".

Зокрема, об’єднання активістів під назвою "співтовариство "Старт" нагадує, що 17 березня Господарський суд Києва розірвав договір купівлі-продажу спортивного комплексу стадіон "Старт".

"Але по цьому рішенню в найближчий місяць також очікується апеляція", - зазначають активісти у Facebook.

Як повідомлялося, 4 березня 2015 року Київська міська рада прийняла рішення № 173/1038 "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 26.02.2010 N 418/3856 "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Голден Хаус" земельних ділянок для комплексної реконструкції спортивного комплексу стадіону "Старт", будівництва, експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу та багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торгово-розважального призначення та паркінгом на вул. Шолуденка, 26-28/4 у Шевченківському районі м. Києва".

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У відповідь "Голден Хаус" подав позовну заяву проти Київради, намагаючись оскаржити рішення муніципалітету та отримати можливість побудувати на місці одного з найстаріших стадіонів та довколишнього парку черговий торгово-розважальний комплекс.

25 березня прес-служба Фонду державного майна України з посиланням на рішення суду від 17 березня повідомила, що Господарський суд Києва задовольнив позовну вимогу столичного Регіонального відділення Фонду і розірвав договір купівлі-продажу спортивного комплексу "Стадіон "Старт" через невиконання його покупцем - компанією "Голден Хаус" - інвестиційних зобов'язань.