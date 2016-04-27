Біля посольства Азербайджану в Києві провели навчання із безпеки під час масових заворушень (фоторепортаж)

16:18, 27 квітня 2016
Київ
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Біля посольства Азербайджану в Києві у середу, 27 квітня, провели спеціальні навчання із забезпечення безпеки установи під час масових заворушень.

Безпекові навчання біля Посольства Азербайджану в Києві / УНІАН

Як повідомляє кореспондент УНІАН, також на навчаннях був присутнім тимчасово повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні Назім Алієв.

Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу на посольство хуліганів, озброєних пляшками та димовими шашками. 

Навчання із забезпечення безпеки установи під час масових заворушень біля посольства Азербайджану в Києві
Навчання із забезпечення безпеки установи під час масових заворушень біля посольства Азербайджану в Києві /  © УНІАН
За сценарієм навчань хулігани з димовими шашками атакували посольство
За сценарієм навчань хулігани з димовими шашками атакували посольство /  © УНІАН
Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу хуліганів
Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу хуліганів /  © УНІАН
Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу хуліганів
Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу хуліганів /  © УНІАН
Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу хуліганів
Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу хуліганів /  © УНІАН
Також правоохоронці відпрацювали затримання нападників
Також правоохоронці відпрацювали затримання нападників /  © УНІАН
Також правоохоронці відпрацювали затримання нападників
Також правоохоронці відпрацювали затримання нападників /  © УНІАН
В навчаннях також брала участь столична поліція
В навчаннях також брала участь столична поліція /  © УНІАН
На навчаннях був присутнім тимчасово повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні Назім Алієв
На навчаннях був присутнім тимчасово повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні Назім Алієв /  © УНІАН
На навчаннях був присутнім тимчасово повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні Назім Алієв
На навчаннях був присутнім тимчасово повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні Назім Алієв /  © УНІАН

Як раніше повідомляв УНІАН, Військово-морські сили проведуть антитерористичні навчання в Одесі.

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