Біля посольства Азербайджану в Києві провели навчання із безпеки під час масових заворушень (фоторепортаж)
16:18, 27 квітня 2016Київ
281
Біля посольства Азербайджану в Києві у середу, 27 квітня, провели спеціальні навчання із забезпечення безпеки установи під час масових заворушень.
Безпекові навчання біля Посольства Азербайджану в Києві / УНІАН
УНИАН
Як повідомляє кореспондент УНІАН, також на навчаннях був присутнім тимчасово повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні Назім Алієв.
Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу на посольство хуліганів, озброєних пляшками та димовими шашками.
Як раніше повідомляв УНІАН, Військово-морські сили проведуть антитерористичні навчання в Одесі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter