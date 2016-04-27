Біля посольства Азербайджану в Києві провели навчання із безпеки під час масових заворушень (фоторепортаж)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, також на навчаннях був присутнім тимчасово повірений у справах Азербайджанської Республіки в Україні Назім Алієв.

Правоохоронці та охорона посольства відпрацювали дії під час нападу на посольство хуліганів, озброєних пляшками та димовими шашками.

Як раніше повідомляв УНІАН, Військово-морські сили проведуть антитерористичні навчання в Одесі.