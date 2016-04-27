У Києві біля Осокорків невідомі відкрили стрілянину, є постраждалий

У Дарницькому районі Києва невідомі обстріляли чоловіка. Про це у Facebook повідомила голова прес-служби ГУ Нацполіції у Києві Оксана Блищик.

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"Правоохоронці встановили, що 46-річний чоловік разом із колегою вийшов із торгового центру. Коли вони попрощалися, рушив до автомобіля, який був припаркований на стоянці. У цей момент до нього підійшли двоє невідомих і зробили кілька пострілів. У результаті потерпілий отримав вогнепальні поранення лівого стегна, правої сідниці та попереку. Зловмисники з місця події втекли", - розповіла Блищик.

За її словами, чоловіка відразу доставили у лікарню. Зі слів медиків, у нього поранення, схожі на сліди від травматичної зброї.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб нападників.

Як повідомлялось, сьогодні у Києві затримали чоловіка, який напередодні поранив двох правоохоронців в Оболонському районі.