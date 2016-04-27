Перестрілка в Оболонському районі Києва: чоловіка, який поранив двох поліцейських, затримали

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції у м.Києві.

У главку нагадали, що напередодні близько 19:00 в Оболонському районі столиці співробітники полку особливого призначення помітили двох чоловіків, які поводилися підозріло. Коли поліцейські вирішили перевірити їхні документи, один із молодиків почав втікати, а відтак відкрив вогонь із травматичної зброї.

У результаті він поранив двох сержантів поліції: один правоохоронець дістав поранення плеча, інший - брови та руки.

"Поліцейські викликали підмогу і одразу розпочали пошуки озброєного чоловіка, а помітивши його, намагалися затримати. Оскільки він знову почав стріляти, правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю, в результаті зловмисника було поранено у стегно. Коли правоохоронці його заблокували, чоловік погрожував вчинити самогубство - приставив свій пістолет до скроні. Однак у процесі переговорів поліція знешкодила і затримала чоловіка", - йдеться у повідомленні.

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Так, у 36-річного уродженця Маріуполя, мешканця Київщини, працівники слідчо-оперативної групи вилучили незареєстрований травматичний пістолет, який направили на експертизу.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває під охороною у медичному закладі.

Другого чоловіка – 21-річного жителя Київської області – опитали та відпустили.

В поліції зазначили, що після отримання результатів відповідних експертиз стане відомо, чи перебували чоловіки у стані алкогольного або ж наркотичного сп’яніння.

Факт завдання тілесних ушкоджень працівникам поліції зареєстрований, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Один із працівників поліції госпіталізований, інший проходить курс лікування амбулаторно, додали в поліції.