Радник Кличка повідомив про погрози від екс-регіонала Медяника за знесення майданчика ресторану

"Весь вечір мені виписує СМСки з погрозами колишній депутат парламенту від Партії Регіонів Володимир Медяник. Обіцяє помститися за знесення літнього майданчика його ресторану на Басейній", - пише Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

За словами радника Кличка, Медяник "пише, що його (Білоцерковця) не врятують" та погрожує медіа атаками "від якихось технологів, політологів, криє матом".

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Як пише Mstyle.lugansk.ua, Луганський бізнесмен Медяник пройшов в 2010 році в Луганську міськраду під знаменням Комуністичної партії України.

Зазначається, що ще до висунення в кандидати в народні депутати, "приступив до завоювання сердець виборців. У свій день народження він роздавав пенсіонерам подарункові пакети, в які входили пляшка горілки, ковбаса, сир, і буханець хліба".

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 квітня, близько 9:30 мешканці будинку по вулиці Басейній, 5б, перекрили рух, вимагаючи знесення літньої прибудови кафе R&B.