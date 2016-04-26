Внаслідок перестрілки в Києві поранено двох поліцейських

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик.

"Сьогодні в Оболонському районі столиці співробітники полку особливого призначення помітили двох підозрілих чоловіків. Коли поліцейські вирішили перевірити іх документи, один із них почав стріляти і втікати. У результаті двоє співробітників поліціі отримали поранення, але таки затримали його товариша", - йдеться в повідомленні.

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За її словами, поліцейські викликали підмогу та розпочали пошуки озброєного чоловіка.

"Оскільки він знову почав стріляти, один із правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю, а відтак поранив зловмисника у стегно. Після цього втікач погрожував покінчити життя самогубством. Однак у процесі переговорів поліцейські знешкодили і затримали його", - зазначила Блищик.

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Вона зазначила, усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Слідчі кваліфікують цю подію за ст. 348 Кримінального кодексу Украіни (замах на умисне вбивство працівника правоохоронного органу).