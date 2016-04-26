У 20 вагонах київського метро з'явився Wi-Fi

У 20 вагонах метро тепер є Wi-Fi / УНІАН

«Не дивуйтеся, якщо раптом у вагоні метро ваш смартфон підключитися до Wi-Fi. Перші 20 обладнаних поїздів вже виїхали», - повідомляється на офіційній сторінці компанії Mosquito Mobile у соціальній мережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, на сьогодні Wi-Fi працює на станціях метро Олімпійська, Площа Льва Толстого, Майдан Незалежності, Хрещатик, Театральна, Золоті Ворота і Кловська. Також у п'ятницю, 22 квітня, в тестовому режимі Wi-Fi запрацював на станції Палац спорту.

«Незабаром очікується покриття Wi-Fi на всіх станціях та у вагонах київського метрополітену», - повідомила компанія.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2014 року компанія Mosquito Mobile перемогла у тендері на будівництво мережі, яка має охопити 52 станції, тунелі ліній метрополітену завдовжки 67,5 км (у випадку відкриття нових станцій і будівництва нових перегонів – на них теж), а також 774 вагони рухомого складу.

Загальна сума інвестицій в будівництво, відповідно до конкурсних пропозицій, становитиме 100 млн грн. При цьому у створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста оператор вкладе 10 млн грн.