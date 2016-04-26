До роковин аварії на ЧАЕС Київ надав чорнобильцям 10 нових квартир

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять ліквідаторів страшної аварії, які ціною власного здоров’я і життя боролися із наслідками техногенної катастрофи, що сталася рівно 30 років тому під Києвом. Ми повинні пам’ятати героїв, які захистили нас від смертельної загрози. І ми робимо все, щоб допомогти постраждалим від цієї страшної трагедії", – зауважив Київський міський голова.

Незважаючи на те, зауважив Кличко, що уряд не заклав у бюджет грошей на забезпечення житлом чорнобильців, столична влада профінансувала цю програму за кошти міського бюджету.

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"До 30-х роковин Чорнобильської катастрофи місто надало чорнобильцям 10 нових квартир", – наголосив Кличко.

Крім того, зазначив мер Києва, за рахунок міської програми "Турбота. Назустріч киянам" столична влада надає одноразову адресну допомогу для дітей-інвалідів, сиріт, вдів, а також інших осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи.

"Цю допомогу на суму 16,1 млн гривень отримають 53 тисячі людей", – сказав Кличко.