Потужний вибух у Подільському районі Києва: рятувальники назвали ймовірні причини події (фото, відео)

Про це повідомила речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, передає Еспресо.TV.

"Остаточні причини пожежі, а також подальшого вибуху встановить слідство. Проте наразі розглядають, що до вибуху міг призвести або газовий, або кисневий балон, який міг вибухнути внаслідок пожежі", - зазначила вона.

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Речниця ДСНС розповіла, що особа загиблого чоловіка досі не з'ясована.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час розбирання обвалених конструкцій внаслідок вибуху у Подільському районі столиці було виявлено тіло людини. Окрім того, постраждали транспортні засоби, що перебували всередині.