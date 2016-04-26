Потужний вибух у Подільському районі Києва: рятувальники назвали ймовірні причини події (фото, відео)
12:25, 26 квітня 2016Київ
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Пожежа у гаражному кооперативі в Києві, яка призвела до вибуху і загибелі людини, могла виникнути через газовий або кисневий балон.
На світанку у гаражному кооперативі пролунав вибух / kyiv.mns.gov.ua
Про це повідомила речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, передає Еспресо.TV.
"Остаточні причини пожежі, а також подальшого вибуху встановить слідство. Проте наразі розглядають, що до вибуху міг призвести або газовий, або кисневий балон, який міг вибухнути внаслідок пожежі", - зазначила вона.
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Речниця ДСНС розповіла, що особа загиблого чоловіка досі не з'ясована.
kyiv.mns.gov.ua
kyiv.mns.gov.ua
Раніше УНІАН повідомляв, що під час розбирання обвалених конструкцій внаслідок вибуху у Подільському районі столиці було виявлено тіло людини. Окрім того, постраждали транспортні засоби, що перебували всередині.
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