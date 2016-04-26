У Києві мешканці перекрили центральну вулицю, вимагаючи знесення незаконної прибудови (фото, відео)

Кілька десятків мешканців будинку понад рік вимагають прибрати незаконно збудовану, на їхню думку, прибудову в кафе фасаді їхнього будинку, передає Новое время.

"Ще влітку минулого року, коли це кафе будували, ми говорили, що тут проходять комунікації, теплотраса, електричний кабель та інше. Незважаючи на наші заяви у всі інстанції, зробили літню прибудову, а коли сталася аварія, і в кількох будинках пропала гаряча вода, з'ясувалося, що труби з гарячою водою проходять прямо під цією прибудовою, тобто щоб їх відремонтувати, потрібно знести прибудову. У відповідь нас майже рік ганяють по інстанціях КМДА, ЖЕКах", - сказала мешканка будинку.

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Після півторагодинного очікування техніки, яка повинна була розбирати прибудову, жителі винесли мішки з піском і обмежувачі й перекрили одну смугу руху по вулиці Басейній.

Співробітники поліції, які перебували на місці зборів жителів з 8:00, відмовилися з'ясовувати походження приватної озброєної охорони Венбест, співробітники якої заявили, що представляють інтереси власника кафе.

Мешканці мають намір продовжувати блокування вулиці до прибуття будівельної техніки.

Зараз рух по Басейній практично паралізовано.