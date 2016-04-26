У Києві мешканці перекрили центральну вулицю, вимагаючи знесення незаконної прибудови (фото, відео)

11:34, 26 квітня 2016
Київ
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У вівторок, 26 квітня, близько 9:30 мешканці будинку по вулиці Басейній, 5б, перекрили рух, вимагаючи знесення літньої прибудови кафе R&B.

Бассейная, кафе, улица / nv.ua

Кілька десятків мешканців будинку понад рік вимагають прибрати незаконно збудовану, на їхню думку, прибудову в кафе фасаді їхнього будинку, передає Новое время.

"Ще влітку минулого року, коли це кафе будували, ми говорили, що тут проходять комунікації, теплотраса, електричний кабель та інше. Незважаючи на наші заяви у всі інстанції, зробили літню прибудову, а коли сталася аварія, і в кількох будинках пропала гаряча вода, з'ясувалося, що труби з гарячою водою проходять прямо під цією прибудовою, тобто щоб їх відремонтувати, потрібно знести прибудову. У відповідь нас майже рік ганяють по інстанціях КМДА, ЖЕКах", - сказала мешканка будинку.

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Після півторагодинного очікування техніки, яка повинна була розбирати прибудову, жителі винесли мішки з піском і обмежувачі й перекрили одну смугу руху по вулиці Басейній.

Бассейная, кафе, улица / nv.ua

Співробітники поліції, які перебували на місці зборів жителів з 8:00, відмовилися з'ясовувати походження приватної озброєної охорони Венбест, співробітники якої заявили, що представляють інтереси власника кафе.

Бассейная, кафе, улица / nv.ua

Мешканці мають намір продовжувати блокування вулиці до прибуття будівельної техніки.

Зараз рух по Басейній практично паралізовано.

 

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