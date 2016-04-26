Потужний вибух у Подільському районі Києва: зруйновано п'ять гаражів, загинув чоловік (фото, відео)

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

На місце виклику було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши до місця події рятувальники побачили чорний дим.

Було встановлено, що горять гаражі. За кілька хвилин стався вибух, внаслідок чого зруйновано 5 гаражів. Наразі пожежу ліквідовано.

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"Під час розбирання обвалених конструкцій було виявлено тіло людини. Окрім того, постраждали транспортні засоби, що перебували всередині", - йдеться у повідомленні.