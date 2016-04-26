Потужний вибух у Подільському районі Києва: зруйновано п'ять гаражів, загинув чоловік (фото, відео)
10:15, 26 квітня 2016Київ
3287
26 квітня у Подільському районі Києва по пров. Квітневому стався вибух у гаражному кооперативі "Барвінок".
Вибух стався між 3-ою і 4-ою годиною / kyiv.mns.gov.ua
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
На місце виклику було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Прибувши до місця події рятувальники побачили чорний дим.
kyiv.mns.gov.ua
kyiv.mns.gov.ua
Було встановлено, що горять гаражі. За кілька хвилин стався вибух, внаслідок чого зруйновано 5 гаражів. Наразі пожежу ліквідовано.
Читайте такожУ Києві стався вибух у районі Академмістечка, оголошено план-перехоплення (фото)
"Під час розбирання обвалених конструкцій було виявлено тіло людини. Окрім того, постраждали транспортні засоби, що перебували всередині", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter